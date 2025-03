Puntomagazine.it - Bilancio Qualiano, Manco (PD): «Solo belle parole. Un bilancio senza ambizioni che aumenta le tasse»

Leggi su Puntomagazine.it

Intervista al Segretario del PD qualianese Raffaele: «Parliamoci chiaro: l’unica certezza è che l’amministrazione continua a garantire gli stipendi degli amministratori e adre la pressione fiscale sui cittadini».In settimana è stato approvato, nonforti dubbi da parte dell’opposizione, ilda parte dell’Amministrazione De Leonardis. Ho sentito a riguardo il Segretario del Partito Democratico didott. Raffaeleper una capire cosa pensa a riguardo. Vi posto di seguito il mio botta e risposta sperando sia spunto di riflessione.Un nuovoè stato approvato.Giovedì presso l’aula consiliare si è riunito il consiglio comunale per votare undi previsione che, purtroppo, segue la stessa logica degli anni precedenti: far quadrare i contialcuna visione per il futuro della nostra città.