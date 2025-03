Movieplayer.it - Bif&st 2025 al via oggi: omaggi a David Lynch e Nanni Moretti, Le assaggiatrici e tra i tioli più attesi

Leggi su Movieplayer.it

A inaugurare la manifestazione sarà la proiezione di Cuore selvaggio di; in programma, anteprime, incontri e concorsi. Daal 29 marzo Bari si trasforma nella capitale del cinema internazionale. Prende il via la sedicesima edizione del Bif&st - Bari International Film&Tv Festival, manifestazione diretta per il primo anno dal giornalista e critico cinematografico Oscar Iarussi. In ricordo di, scomparso lo scorso gennaio, il festival verrà inaugurato dalla proiezione di Cuore selvaggio, in collaborazione con Lucky Red, al Teatro Petruzzelli. Tra i titoli piùspicca Le, il nuovo film di Silvio Soldini che ha portato sullo schermo il bestseller di Rosella Postorino guidando un cast tutto tedesco, presentato in apertura. Ispirato alla storia .