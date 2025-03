Oasport.it - Biathlon, Tommaso Giacomel ai piedi del podio nell’inseguimento a Oslo. Laegreid vince tutto

Un flirt colha di che rammaricarsi al termine dei 12.5 km di inseguimento, gara valida per l’ultima tappa della Coppa del Mondo di. Sulle nevi diHolmenkollen (Norvegia), una prestazione di alti contenuti tecnici dell’azzurro, con un solo errore nella terza serie di tiro, e in lizza fino alla fine per il terzo gradino con il francese Quentin Fillon Maillet.Un confronto spalla a spalla, considerato l’errore del transalpino sempre nel terzo poligono, che si è risolto in favore di quest’ultimo, più abile dia interpretare l’ultimo giro in prossimità del traguardo. Resta comunque l’ottima gara del trentino, che si conferma sempre di una regolarità notevolissima, ricordando il sesto posto nella Sprint di ieri. Alla fine della fiera, una quarta piazza a 24.