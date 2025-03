Oasport.it - Biathlon, Jeanmonnot vince la pursuit di Oslo e va in testa alla Coppa del Mondo!

Sarà decisiva l’ultima gara per l’assegnazione della vittoria nella classifica generale femminile delladel2024-2025 di: adHolmenkollen, in Norvegia, la 10 kmviene vinta dfrancese Lou, che approfitta del quinto posto della tedesca Franziska Preuss per issarsi al comando della graduatoriavigilia dell’ultima gara. Ottima prestazione di Samuela Comola che, partita 41ma, chiude nona.La 10 kmfemminile viene vinta dfrancese Lou, che, già in possesso del pettorale rosso di leader della classifica di specialità, fa 19/20 al tiro ed arriva in solitaria al traguardo,ndo nettamente con il crono di 30’16?9, conquistando lariservatae balzando in vettagraduatoria generale.A fare il gioco della transalpina, infatti, solo le atlete che si frappongono tra lei e la tedesca Franziska Preuss: seconda la svedese Elvira Oeberg a 22?2, terza la svizzera Lena Haecki-Gross a 24?2, quarta la norvegese Ida Lien a 25?8.