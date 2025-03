Anteprima24.it - Biancolino: “Partita importante ma non decisiva”

Tempo di lettura: 2 minuti“E’ unadifficile, affrontiamo una squadra che sta facendo un campionato al di sopra di tutte le aspettative, sta facendo un buon gioco, come ultima quella che hanno vinto in casa 3-1 nell’ultimo turno di campionato”. Così Raffaelea poche giorni dalla sfida interna con il Potenza. Il tecnico prima della conferenza ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia Evangelista per la scomparsa di Paolo, grande appassionato dell’Avellino: “Prima di iniziare, desidero fare le condoglianze alla famiglia Evangelista per la perdita del caro Paolo, papà di Duilio, ex calciatore dell’Avellino, e di Nicoletta”.“Avrei preferito giocare subito, ma la pausa è servita per ricaricare le batterie e recuperare qualche acciaccato. Ora non possiamo più fermarci – continua – Loro sono una squadra che sta bene, in salute, sono bravi in contropiede, fastidiosi, dobbiamo fare massima attenzione – continua il tecnico – Noi stiamo bene, sappiamo che sarà una garama non