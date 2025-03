Screenworld.it - Biancaneve è la madre di Lord Farquard in Shrek? La folle teoria che dovete conoscere

Leggi su Screenworld.it

Dopo l’uscita del primo discusso teaser di5, nel mondo dell’internet hanno iniziato a circolare strane teorie sul magico universo dell’iconico orco verde. Una di queste si concentra sul primo villain della saga, ovvero. Talesuggerisce che il malvagiosia figlio della principessa. Questa congettura di primo impatto può sembrare, ma se si scava più a fondo potrebbe rivelarsi non del tutto infondata.I primi ad sostenere l’ipotesi difiglio disono i podcaster “Just the Nobody’s”. Quest’ultimi fanno notare comehanno lo stesso taglio di capelli di colore nero e che entrambi, nei loro costumi, hanno le maniche a sbuffo con gli stessi ritagli a goccie. Per ultimo, ma non meno importante,possiede lo specchio delle brame che per i podcaster, da chi lo avrebbe avuto se non dain persona? Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da Jesse Grant Movie Magic (@moviemagick)Adesso però una domanda sorge spontanea! Seè ladi, chi è il padre? Secondo i podcaster il padre delsarebbe proprio Brontolo, uno dei sette nani.