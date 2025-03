Lapresse.it - Bergamo, incidente mortale a Cavernago: morti due 19enni

Leggi su Lapresse.it

Un ragazzo e una ragazza, entrambi di 19 anni, sonoin unstradale avvenuto intorno alle 5 di sabato sulla strada statale SS498 all’altezza di, in provincia di. Coinvolti nello scontro altri due giovani, uno trasportato in elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia e e l’altro in ambulanza all’Ospedale Papa Giovanni di. Sul posto il 118 e la polizia stradale.