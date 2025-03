Anteprima24.it - Benevento, determinato e con la testa sgombra: con il Picerno non si può sbagliare

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiSono segnali incoraggianti quelli che provengono dall’Antistadio Imbriani dove ilsta preparando la sfida contro ildi lunedì sera. Solo qualche giorno fa sembrava scontata l’assenza di Berra e c’erano dubbi anche sulla disponibilità di Acampora, uscito malconcio da uno scontro di gioco con Borello e Manfredini, alle prese con un fastidioso mal di schiena. A conti fatti, invece, per il monday night Auteri dovrebbe fare a meno solo di Nunziante, impegnato con la Nazionale Under 19 e di Nardi, in attesa di conoscere il suo futuro dopo il nuovo problema al ginocchio. Auteri lo aveva detto subito dopo la sfida contro il Crotone: “Ora avremo tanti giorni per guardarci in faccia e preparare al meglio la sfida del 24 marzo”. Allo stesso tempo il tecnico aveva rimarcato l’inutilità di ripercorrere quanto successo negli ultimi due mesi in quello che sarebbe un sostanziale spreco di energie.