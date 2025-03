Liberoquotidiano.it - Benedetto zittisce Paola De Micheli: "No, Meloni non lo ha mai fatto" | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

"I danni che sta facendo il dibattito divisivo sono questi". Mario, giornalista del Quotidiano nazionale, lo dice alla esponente del PdDee a un gruppo di giovani attivisti pro-Europa, riuniti in un ristorante in collegamento con Paolo Del Debbio a 4 di Sera, su Rete 4. "Lo dico a tutti noi e a chi rappresenta qui la politica - è l'intervento appassionato del giornalista -: nessuno sta mettendo in discussione l'Europa. Per raggiungere quegli obiettivi che ci siamo detti, difesa e altro.". "Beh lasì", commenta in collegamento la De. "No, non lo sta facendo, scusi onorevole - replica-. Io posso avere anche delle idee diverse o affini a quelli del presidente, ma non lo ha, onestamente, non ha mai messo in discussione l'Europa e rappresenta un Paese che non lo ha mainella sua cultura".