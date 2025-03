Juventusnews24.com - Benedetto Ferrara a sorpresa sullo striscione anti Juve da parte dei tifosi della Fiorentina: «Ricorderemo questo momento con il sorriso. Semmai dispiace questo»

Benedetto Ferrara ha parlato della coreografia che i tifosi della Fiorentina hanno esibito non più tardi di domenica. La Nazione torna sulle polemiche per lo striscione che i tifosi della Fiorentina hanno esibito domenica. Ecco, a proposito, le parole di Ferrara.

PAROLE – «Le parolacce a volte vivono anche nei tempi della cultura. Non per giustificare la coreografia ma per evitare eccessivi moralismi perché notoriamente gli stadi non sono luoghi dove imparare il bon ton. Diciamo che ricorderemo con il sorriso compiaciuto quello skyline di Firenze e altre coreografie che ci sono rimaste nel cuore. Semmai dispiace che la società sia stata multata. In altri casi simili non è accaduto».