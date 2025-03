Bella Ramsey ha scoperto il suo autismo sul set di The Last of Us | Me l’ha detto un membro della troupe Come ha reagito

Leggi su Open.online

L’attrice britannicaha rivelato di averdi soffrire di una forma disul set di Theof Us. Candidata nel 2023 agli Emmy per il ruolo di Ellie nella serie ispirata all’omonimo videogioco, l’attrice ha raccontato in un’intervista rilasciata all’edizione britannica di Vogue che un, nel corso delle ripreseprima stagione, ha dato per scontato che lei soffrisse di un disturbo dello spettro autistico. Lo aveva fatto sulla base di alcune somiglianze tra i comportamenti die quelli di sua figlia affetta da. In seguito al commento,ha deciso di sottoporsi ad alcuni controlli, scoprendo di soffrire anche lei di un disturbo dello spettro. «È stato liberatorio», ha dichiarato la star classe 2003.«Ora mi accetto con maggiore serenità»ha spiegato che la diagnosi le ha permesso di accettarsi con maggiore serenità: «Mi ha permesso di camminare nel mondo con maggiore grazia verso me stessa, anche quando non riesco a svolgere le semplici attività quotidiane che per gli altri sembrano naturali.