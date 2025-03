It.insideover.com - “Bella Ciao” con il mitra: il canto antifascista diventa l’inno del riarmo europeo

È successo davvero. Non è uno sketch di Crozza né una puntata distopica di “Black Mirror – Edizione Bruxelles”. È la realtà. Gli europeisti in piazza hanno deciso chepuò essere reinterpretata come inno al. L’hanno cantata — sì, proprio quella canzone che racconta la lotta contro l’oppressione, la Resistenza partigiana, la libertà conquistata a prezzo della vita — per invocare più cannoni, più droni, più bombe. Un’operazione chirurgica al cervello collettivo, senza anestesia.A quanto pare, alla sinistra occidentale non bastava essersi persa per strada i diritti sociali, i salari, il lavoro, la scuola, la sanità pubblica. No, ora ha deciso di fare anche harakiri morale, simbolico e culturale. È riuscita nell’impresa di trasformare, ildei partigiani, in una réclame per il complesso militare-industriale.