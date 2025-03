Sololaroma.it - Belgio-Ucraina, il pronostico di Nations League: riscatto per i padroni di casa

Leggi su Sololaroma.it

Prima di tornare a focalizzarsi sui campionati e sugli impegni delle rispettive squadre di club, la pausa nazionali sarà ancora protagonista con le sfide di ritorno dei quarti di finale e degli spareggi di. Tutto il programma si snoderà nel corso della giornata di domani, domenica 23 marzo, con le varie sfide che si disputeranno tra le 15, le 18 e le 20.45. Proprio in quest’orario andrà in scena anche, con idiche saranno chiamati a cercare di ribaltare il 3-1 subito giovedì per evitare la retrocessione in Lega B.Match dunque da non sbagliare per il, che nella gara d’andata si è vista ribaltare l’iniziale vantaggio di Lukaku con dodici minuti di blackout nella ripresa che rischiano di incidere prepotentemente nell’ottica del doppio confronto.