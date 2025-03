Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 22 marzo 2025 | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Triplo appuntamento oggi – sabato 22– con la soap americana. Ecco iper rivedere gli episodi inediti trasmessi da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the.Deacon teme che Hope scopra la sua liaison con Sheila, perché ciò comprometterebbe il bellissimo rapporto con la figlia. Decide, quindi, di porre fine alla storia con Sheila.Li, molto addolorata per il ritorno di Sheila, ricorda quanto sia stato difficile l’iter di adozione di Finn, frutto di una relazione clandestina tra suo marito e la stessa Sheila.Sheila e Deacon si lasciano perché lui teme per il suo legame con Hope. Poi Sheila scopre che Deacon ha messo a punto la strategia legale che le ha permesso di ottenere la libertà.