Bayern Monaco-Inter | nuovo infortunio per Neuer

Con la Serie A in pausa per lasciar spazio alla Nazionale, l’Campione d’Italia ha lasciato partire le proprie stelle verso i ritiri delle proprie nazionali, impegnate in qualificazioni mondiali o gare di Nations League. Il club nerazzurro, terminati gli impegnicontinentali, tornerà a occuparsi delle faccende di campo, con la Champions League e la Coppa Italia sullo sfondo; le sfide ae Milan sono cerchiate in rosso sui calendari appesi in Viale della Liberazione e i ragazzi di Inzaghi dovranno anche difendere il primato in Italia dagli assalti futuri del Napoli.Nuova ricadutaLa suggestiva doppia sfida tra Italia e Germania verrà giocata anche in Champions League con l’andata in terra teutonica l’8 aprile e il ritorno a San Siro il 16 dello stesso mese.rievoca sicuramente la grande finale di Madrid del 2010 quando una doppietta del Principe Diego Milito permise alla squadra di Josè Mourinho di diventare la prima squadra italiana a compiere il leggendario Triplete.