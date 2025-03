Internews24.com - Bayern Monaco Inter, il club tedesco perde una pedina fondamentale per il match contro i nerazzurri: i dettagli

di Redazione, ilunaimportante per infortunio in vista della gara con i: iCattive notizie per il, che si prepara ad affrontare l’nei quarti di finale di Champions League, un inin cui dovrà probabilmente far fronte a un’emergenza in porta. Manuel Neuer, capitano della squadra, ha subito una nuova ricaduta al polpaccio, secondo quanto comunicato ufficialmente dal. Proprio mentre stava lavorando per recuperare dall’ultimo problema fisico durante la gara d’andata degli ottavi di finale Champions Leagueil Bayer Leverkusen, è stato costretto a fermarsi di nuovo. Il portiere si era infortunato nel tentativo di correre proprio verso la panchina per festeggiare insieme ai compagni.