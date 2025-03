Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: le gare della ventitreesima giornata e dove vederle

Bologna, 22 marzo 2025 – Saranno appena quarantotto le ore di riposo, dopo le fatiche di Eurolega sul campo neutro di Belgrado, per la Virtus Segafredo Bologna che aprirà, questa sera alle 20 (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN e Eurosport 2), ladel campionato diA ditargato Unipolsai sul campoPallacanestro Trieste: i bianconeri, in campo europeo, contro il Maccabi, hanno rimediato l’ottavo ko di fila ma devono soprattutto cercare di riscattare il passo falso in casa di Napoli, che ha impedito ai bianconeri di artigliare la prima posizione in solitaria. Arriva dal passo falso con Trento, invece, la Pallacanestro Trieste che all’andata si è imposta per 78-70 grazie alla grande prestazione di Colbey Ross che però questa sera sarà nella lista degli assenti assieme a Diouf.