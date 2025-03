Basket Serie A | è ancora crisi per la Virtus Bologna Trieste vince 85-78

Leggi su Sportface.it

trionfa contro laper 85-78, nel match valido per la ventitreesima giornata diA 2024/2025 di. Le Vu Nere scendono in campo reduci da una pesante sconfitta contro Napoli e dal k.o. in Eurolega contro il Maccabi Tel Aviv. Nella partita di andata era stataa trionfare per 78-70, con i dieci precedenti che hanno vistouscire vincitrice in otto occasioni. La stagione corrente si sta dimostrando complessa per la, che dopo il cambio di panchina fatica a ritrovare il ritmo.: LA CRONACALa partita si apre con grande equilibrio tra le due forze. Dopo un avvio fortemente equilibrato, è laa passare in vantaggio e allungare di pochi ma vitali possessi. Al termine dei primi dieci minuti sul parquet,si trova all’inseguimento per cinque punti, con il tabellone che segna 17-22.