Basket B nazionale / Jesi in anticipo perde a Roma sponda Luiss, 86-82

Finisce in crescendo la prestazionena che tuttavia non è valsa a recuperare il gap che si era creato dopo il terzo parziale, 22 marzo 2025 –, per 86-82.I play off, dove accederanno le prime sei invclassifica generale al termine della stagione regolare, si allontanano inesorabilmente ed ora si punta magari ad un posto play in di prestigio al termine del quale, se riuscirà la qualificazione, si potrà comunque poter partecipare alla fase finale play off. A, il quintetto di Ghizzinardi, ha avuto un buon impatto per poi dover rincorrere la miglior performance dei locali molto concreti al tiro. Gli ultimi dieci minuti hanno visto una reazione soddisfacente dellaAccademy ma la rincorsa non ha avuto buon successo. Ora, domenica prossima, si ritorna al Palatriccoli, avversario il Piombino.