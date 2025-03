Iltempo.it - Barrio esce lunedì 24 marzo

Roberto Recchioni è il prototipo dell'artista e intellettuale moderno. Puoi trovarlo in un progetto sperimentale come nel mainstream senza tradire se stesso, può intervistare Paolo Sorrentino come avere successo con Shin Nosferatu, graphic novel (quasi) muto e geniale. Ora è uno dei protagonisti della nuova avventura, rivista libro diretta da Boris Sollazzo ed edita da Bibliotheka che sarà nelle librerie dal 24a 15 euro (e verrà presentata a LottoUnico a Roma il 4 aprile), con una copertina disegnata da Recchioni. Cos'èe perché hai abbracciato questo progetto? In termini semplici,è una nuova rivista letteraria. Ma visto che le cose raramente sono semplici,è qualcosa di diverso dalla canonica rivista letteraria. Parte dall'idea di fare una domanda ma di non dare un risposta.