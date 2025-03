Unlimitednews.it - Barelli “Riforma della giustizia equa e a favore dei cittadini”

PALERMO (ITALPRESS) – “Forza Italia è per unagiusta adei. Rimane il principio sacrosanto che chi sbaglia deve pagare, senza nessuno sconto. Ma vogliamo unagiusta, con equidistanza di accusa e difesa nei confronti di un giudice veramente terzo. Sono principi di unasana, che favoriscono anche chiarezza nelle decisioni del giudice. I magistrati sonoe devono rispettare le leggi fatte dal Parlamento, che è sovrano ed è stato eletto democraticamente. La nostra non è unacontro qualcuno ma adi unaper tutti e tutti si potranno esprimere attraverso un referendum. In molti altri Paesi esiste la separazione delle carriere, non c’è nessuno scandalo come strumentalmente qualcuno sostiene.