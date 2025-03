Nerdpool.it - Bao Publishing presenta HAPPY ENDINGS di Lucie Bryon

, già autrice di “Ladra”, torna con un fumetto tenero e coinvolgente fatto di incontri sorprendenti e storie romantiche, legate fra loro non dagli eventi ma dai sentimenti. Tutte le cose belle hanno una fine. ma, se possiamo scegliere, che sia almeno un lieto fine!E vissero tutti. chissà!BAOè lieta di annunciare l’uscita di, il nuovo graphic novel di.Un atipico appuntamento la sera di capodanno: lui crede di uscire con lei, ma lei vuole solo un modello dal vero da ritrarre.Due agenti segreti della polizia spazio-temporale tornano nel passato e restano bloccati in una serena località di villeggiatura francese, e finiscono a fare i parrucchieri per sopravvivere.Un ragazzo che accetta di fare il giardiniere in un cimitero per due mesi e che si affeziona a un piangitore di tombe professionista.