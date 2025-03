Movieplayer.it - Avengers: Doomsday vedrà il ritorno di Charlize Theron nei panni di Clea

Leggi su Movieplayer.it

Non è una grande sorpresa, ma sembra cheriprenderà il ruolo di, personaggio che ha già interpretato in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, in. Dopo la sua apparizione in Doctor Strange nel Multiverso della Follia non abbiamo più vistoneidi, ma sembra che la potente maga stia per fare il suosul grande schermo con. L'attrice ha fatto il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe (MCU) nel ruolo didurante la scena post-credits del film diretto da Sam Raimi. Sebbene la sua presenza fosse breve e il personaggio non fosse stato nominato, la scena suggeriva chiaramente che i Marvel Studios avevano in mente grandi piani per la nipote di Dormammu. Soprattutto, dopo aver convinto il .