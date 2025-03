Avellinotoday.it - Avellino-Potenza, Biancolino: "Partita importante, ma non decisiva. Vogliamo raggiungere quell'obiettivo che inseguiamo, Sounas sta bene"

L'si prepara a tornare in campo per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C. Raffaeleè intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il: "Voglio innanzitutto esprimere le mie condoglianze alla famiglia Evangelista per la perdita del caro.