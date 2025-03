Tg24.sky.it - Autovelox, in arrivo il decreto. Cosa cambia? Che fine fanno i ricorsi? Domande e risposte

Leggi su Tg24.sky.it

È al vaglio di Bruxelles ildel Ministero dei Trasporti sull'omologazione degli. Se ci sarà il via libera, da luglio scattano le nuove regole per l'utilizzo degli apparecchi. Il provvedimento omologa d'ufficio gliapprovati dal 13 giugno 2017, mentre chiede l'adeguamento di quelli antecedenti. Maper chi ha fatto ricorso sfruttando la differenza tra "approvazione" e "omologazione"? Esuccede aglipiù vecchi, ossia quelli precedenti al 2017? Verranno subito spenti dai Comuni? E qualora si prenda una multa da un apparecchio non omologato, si potrà fare ricorso? Ecco le Faq.