Autovelox dal 2017 omologati d'ufficio, addio ai ricorsi

Tempo di lettura: 3 minutiStop in vista aicontro le multe per gli. Dalla prossima estate infatti tutti i dispositivi approvati dal 13 giugnoin poi sono da ritenersiautomaticamente. Lo prevede, nelle disposizioni transitorie, il decreto in arrivo dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, inviato a Bruxelles che, spiega l’Asaps, annunciando la novità, “a luglio diventerà operativo, mettendo fine a polemiche e”. “Finalmente si farà chiarezza, e finiranno i sistematiciche hanno criminalizzato ì misuratori di velocità e hanno fatto annullare le sanzioni per le velocità oltre i limiti, anche le velocità tra le più elevate”, commenta il presidente dell’Associazione amici e sostenitori della polizia stradale, Giordano Biserni. “Avevamo chiesto con forza che si procedesse velocemente ad approvare anche questo importante decreti”, continua, spiegando che “in troppi incidenti la velocità è stata causa di morti e feriti.