Autolavaggi pescarese nei guai: scoperti prelievi d'acqua illegali!

Pescara - Cinquedi Pescara sanzionati per prelievo non autorizzato dipubblica sotterranea; multe fino a 50.000 euro. In una recente operazione, i Carabinieri Forestali di Pescara hanno effettuato cinquanta controlli mirati a individuareilleciti dipubblica da parte di attività commerciali. L'azione, parte di una convenzione con la Regione Abruzzo, ha portato alla luce irregolarità in cinquecittadini. Questi esercizi, privi delle necessarie autorizzazioni, utilizzavano pompe a immersione per attingereda pozzi sotterranei. Le sanzioni amministrative elevate oscillano tra un minimo di 8.000 euro e un massimo di 50.000 euro, in attesa della determinazione finale da parte del Servizio Gestione Demanio Idrico e Fluviale della Regione. L'operazione sottolinea l'importanza del rispetto delle normative ambientali e delle risorse idriche, soprattutto in un periodo in cui la tutela dell'ambiente è al centro dell'attenzione pubblica.