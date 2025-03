Ilgiorno.it - Auto si scontra con un taxi, poi decolla e finisce nella vetrina di un ristorante

Milano, 22 marzo 2025 – Lo scontro tra due macchine all’incrocio. Unaletteralmente sul marciapiedi e si schianta sulladi un locale, per fortuna chiuso a quell’ora. Attimi di paura nel pomeriggio di venerdì 21 marzo 2025 per un incidente che alla fine si è concluso con un bilancio non preoccupante: le due donne, entrambe di 48 anni, a bordo dell’ribaltata sono state trasportate in codice giallo al Fatebenefratelli per alcune contusioni; illeso o quasi il tassista di 58 anni al volante dell’altro veicolo. Per fortuna, non c'era nessuno sul marciapiedi al momento dello schianto. La macchina nelTutto è avvenuto alle 17. L'bianca, proveniente da piazzale Maciachini, stava percorrendo viale Marche in direzione Zara. L’impatto è avvenuto all’incrocio senza semaforo con via Belinzaghi, dove la seconda macchina sarebbe piombata da sinistra senza dare la precedenza.