Ilrestodelcarlino.it - Auto si scontra con furgone e diventa una palla di fuoco: salvi i passeggeri. Traffico in tilt

Bentivoglio (Bologna), 22 marzo 2025 - Ennesimo incidente nella Bassa bolognese dove, questo pomeriggio, poco dopo le 18, sulla Trasversale di Pianura, in territorio di Bentivoglio, all'altezza dell'uscita per il casello dell'Interporto, un'ha presodopo aver impattato contro un. Incidente scuolabus ad Anzola con 30 bimbi a bordo: feriti alunni e maestre Stando a quanto si apprende al momento alla base dello scontro ci sarebbe una mancata precedenza. Sul posto, oltre ai vigili delda Bologna con alcuni mezzi e un'botte per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area, i carabinieri della Compagnia di Molinella che dovranno chiarire la dinamica dell'incidente. Non risultano feriti gravi e gli occupanti dell'sono riusciti a scendere dal mezzo prima chesse unadi, ma si registrano lunghe code in quel tratto di strada.