Veronasera.it - Auto esce di strada e si ribalta: due feriti, uno in codice rosso

Leggi su Veronasera.it

Due persone sono rimaste ferite, una delle quali gravemente, nell'incidentele avvenuto a Rivoli Veronese nel primo pomeriggio di sabato. Stando alle prime informazioni giunte, intorno alle 14.30, un'sarebbe uscitanomamente dimentre percorreva la sp11, per cause in.