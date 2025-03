Agi.it - Auto contro camion: due 19enni muoiono nella Bergamasca, altri due sono molto gravi

AGI - Un ragazzo e una ragazza, entrambi di 19 anni,morti in un incidente stradale avvenuto intorno alle 5 di sabato 22 marzo. I due giovani viaggiavano a bordo di un'che si è scontrata frontalmente con unsu una strada provinciale all'altezza di Cavernago. Con loro c'eranodue coetanei cherimasti feriti in modo serio. Sul postointervenuti i vigili del Fuoco di Dalmine e Romano di Lombardia, oltre alla Polstrada. Incidente a Roccadaspide, due vittimetarda serata di venerdì 21 marzo, invece, cistati due morti in un incidente avvenuto sulla strada statale 166 in località Fonte di Roccadaspide, nel Salernitano. Per cause da accertare, due, un'Audi e un'Alfa Romeo, siscontrate e, nell'impatto, un 26enne è deceduto sul colpo.