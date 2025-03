Thesocialpost.it - Aurora Bellini, l’autopsia sulla 19enne morta sul traghetto in gita: “Il decesso avvenuto dopo una serata in discoteca”

Eseguita presso l’ospedale di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno,sul corpo di, la giovane di 19 anni originaria della provincia di Grosseto, deceduta durante un viaggio scolastico a bordo di una nave diretta a Palermoessere partita da Napoli. La ragazza sarebbe venuta a mancare al termine di unatrascorsa in. Ora si attendono i risultati degli esami, tra cui quelli tossicologici, per fare luce sulle cause del.“non soffriva di alcuna patologia”, ha precisato il padre, escludendo la presenza di condizioni mediche pregresse che avrebbero potuto incideretragedia. Le indagini, coordinate dalla procura di Torre Annunziata, sono state affidate, per competenza territoriale, alla procura di Nocera Inferiore.Il funerale diLe esequie della giovane si terranno lunedì 24 marzo alle ore 15 nella chiesa di Batignano, la frazione vicino a Grosseto dove risiedeva con la famiglia.