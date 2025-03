Quifinanza.it - Aumento dei prezzi dei voli per Pasqua 2025, rincari fino al 400% per chi viaggia

Leggi su Quifinanza.it

Chi ha intenzione dire adeve prepararsi a fare i conti con undeideiche quest’anno, per alcune mete, arriva al +. Il trend (in rialzo) registrato è il risultato di un’attenta analisi effettuata monitorando i costi attraverso i principali motori di ricerca.Prendendo come riferimento gli aeroporti di Roma e Milano e gli spostamenti le destinazioni più richieste in Italia e in Europa in questo periodo. Vediamo, nel dettaglio, dove si segnalano imaggiori.indall’Italia alla SpagnaDa una delle prime simulazioni che abbiamo effettuato, utilizzando anche i siti più economici per i, è emerso che chi adall’Italia vuole spostarsi all’estero, se sta valutando le mete europee, spenderà non meno di 150 euro per il volo.