Ilfattoquotidiano.it - "Attenzione agli psicologi cercati sul web, spesso sono dei chatbot creati con l'AI. Il 20% della Gen Z li usa al posto della terapia" : l'allarme degli esperti

Si presentano in rete con tanto di foto ed espressione rassicurante e autorevole di chi saprà occuparsi dei tuoi problemi psichici. Il problema è che dietro a quelle immagini non c’è una persona in carne e ossa ma un algoritmo, pronto a rispondere su base statistica e probabilistica alle tue sofferenze e ansie interiori.le, sistemi di intelligenza artificiale (IA) che secondo una stima del professor MattiaRocca, docente diAmbienti Digitali all’Università di Tor Vergata, circa il 20%Gen Z avrebbe usato almeno una volta come sostituto. “L’obiettivo di queste chat – ha dichiaratoRocca – è trattenere l’utente nella conversazione fornendo suggerimenti vaghi, statisticamente validi per tutti, privi di efficacia terapeutica”. E purtroppo anche suggerimenti autolesionistici, del tipo: “Sei un peso per la società.