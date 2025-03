Spazionapoli.it - Attacco Napoli: gli esterni, i top di manna e il rimpianto di Conte: la situazione

E’ un mercato molto attivo delsul fronte offensivo,segue diverse piste e vuole riscattare un: i dettagli.La dirigenza delè chiamata a un lavoro a tutto tondo per costruire una squadra competitiva in vista della stagione 2025. Non si tratta solo di tappare qualche buco qua e là, ma di rinforzare ogni reparto con innesti di qualità, tenendo d’occhio un calendario che, con la Champions League alle porte, si preannuncia da capogiro. Gli azzurri dovranno essere pronti a reggere il peso di una competizione europea di altissimo livello, senza perdere di vista l’ambizione scudetto in Serie A. Un’impresa che richiede visione, strategia e, diciamolo pure, un bel po’ di fiuto per gli affari.Il reparto offensivo è senza dubbio quello che catalizza le attenzioni maggiori.