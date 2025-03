Secoloditalia.it - Attacchi dal Libano in Israele, alta tensione: l’Idf lancia un’offensiva a sud, l’Unifil invita alla calma

ha manifestato la propria inquietudine per il rischio di un’intensificazione del conflitto nel sud del, dove sono ricominciati i raid aerei deldopo il lancio di 4 razzi verso il nord di. Per il momento le forze di peacekeeping rimangono nella loro posizione mentre l’esercito libanese ha affermato di aver smantellato tre rampe per il lancio di razzi artigianali a nord del fiume libanese Litani.Nel frattempo Hezbollah ha negato in una nota “qualsiasi coinvolgimento nel lancio di razzi a partire dal territorio meridionale delverso i territori palestinesi occupati”, respingendo le accuse israeliane e descrivendole come dei “pretesti per i suoi continuisul”. I miliziani sciiti hanno ricordato di essere impegnati “nel rispetto del cessate il fuoco” raggiunto cone di non volersi discostare dall’accordo.