Attacchi alla libertà da destra e da sinistra

Sembrerebbe un’ovvietà, ma in pochi ci credono veramente: “Lecivili che sono protette fuori dal campus dalle norme costituzionali devono esserlo ugualmente nel campus e per tutti”. E’ l’esordio di un documento del Free Speech Movement, che agitò l’Università della California nell’autunno 1964 (è raccolto da Hal Draper in La rivolta di Berkeley, Einaudi 1966). Da allora il Primo emendamento ha subito molestie da, da, poi di nuovo da, in futuro chissà. Giovedì la Foundation for Individual Rights in Education (Fire) ha presentato una memoria legale contro la detenzione e il tentativo di espulsione di Mahmoud Khalil, lo studente della Columbia che è stato tra i leader delle proteste anti-israeliane della primavera scorsa. Tra le altre cose, la memoria avverte che d’ora in poi nessuno studente straniero in America si sentirà al sicuro nel criticare il governo sapendo che il segretario di Stato di turno potrà, a sua discrezione, farlo espellere in qualunque momento.