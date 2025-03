Oasport.it - ATP Miami 2025: Matteo Arnaldi sconfitto da Machac in una partita caotica

Finisce al secondo turno il Masters 1000 didi. Il giocatore ligure cede di fronte al ceco Tomasper 6-2 1-6 6-3 al termine di unacerto non bella, anche perché i due a turno hanno giocato bene quando l’altro è sceso di livello. Il numero 20 del seeding se la giocherà con il vincente di Rune-Opelka; in tabellone restano, in casa Italia, Lorenzo Musetti (terzo turno domani) eBerrettini (esordio più tardi), fermi restando gli ottavi di Jasmine Paolini nella controparte femminile.Prime fasi quasi da incubo per, che si ritrova rapidamente a soffrire un po’ tutto del gioco di. Un paio di dritti fuori misura del sanremese regalano il primo break al ceco, mentre il secondo arriva con una volée mal giocata. Rimane il fatto che, in generale, anche il ceco ci mette del suo sbagliando molto poco, anche se il primo turno di battuta tenuto dall’azzurro crea fondamentalmente un po’ di respiro.