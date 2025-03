Oasport.it - ATP Miami 2025, Bolelli/Vavassori approdano rapidamente agli ottavi

Leggi su Oasport.it

Simoneed Andrea, accreditati della testa di serie numero 3 del tabellone di doppio deiOpendi tennis, iniziano il loro cammino sul cemento outdoor della Florida (USA) con un netto successo: gli azzurri regolano nel primo turno l’uruguaiano Ariel Behar e lo statunitense Robert Galloway, sconfitti per 6-2 6-4 in un’ora e quattro minuti di gioco.la coppia italiana affronterà gli statunitensi Christian Harrison ed Evan King.Nel primo set gli azzurri mancano due palle break in apertura, ma l’appuntamento è solo rinviato di qualche minuto, dato che lo strappo arriva inesorabile a quindici nel terzo game. La coppia italiana, però, deve subito fronteggiare due occasioni per l’immediato controbreak, ma si salva al deciding point e poi dilaga, con un ulteriore strappo a trenta che vale il 4-1 pesante.