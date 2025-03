Oasport.it - ATP Miami 2025: Alcaraz e Medvedev fuori, cadono i big in Florida

Parte semplice del riassunto di quanto accaduto in campo maschile a: quattro teste di serie eliminate. Parte più approfondita: due nomi su quattro sono tra i più pesanti possibili. E così il secondo Masters 1000 dell’anno vede, in maniera incredibile, dare l’addio sia a Daniilche a Carlos.Il russo subisce la sconfitta forse più inspiegabile, e non tanto perché questo è un periodo in cui lo spagnolo Jaume Munar sta giocando bene, ma perché per lui raccogliere soli cinque giochi contro il classe 1997 di Santanyí è decisamente poco, e conferma una tendenza da più bassi che alti. Peraltro, a sfidare Munar sarà Gael Monfils, con il trentottenne francese che, battendo il ceco Jiri Lehecka, diventa il secondo più avanti con gli anni dopo Ivo Karlovic a vincere due match di fila in un 1000.