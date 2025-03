Atletica Mondiali Indoor | Zaynab Dosso argento nei 60 metri Lorenzo Simonelli 4 nei 60hs

Leggi su Sportface.it

medaglia d’nei 60aidi Nanchino (Cina). L’azzurra, oro agli Europei di Apeldoorn di due settimane fa, cede il passo nelle ultime falcate alla svizzera Mujinga Kambundji (7?04), che nella rassegna continentale olandese era stata d’. 7?06 il tempo di, a cui sarebbe bastato confermare il tempo della semifinale (7?01) per vincere l’oro. La lussemburghese Patrizia Van der Weken è di bronzo in 7?07. La polacca Ewa Swoboda ai piedi del podio in 7?09. Seguono la britannica Amy Hunt, 5ª in 7?11, la neozelandese Zoe Hobbs, 6ª in 7?13, la belga Rani Rosius, 7ª in 7?14, e la cinese Xiaojing Liang, 8ª in 7?14.Niente medaglia pernei 60ostacoli. L’azzurro non riesce a scendere sotto il muro dei 7.60 in finale e si deve accontentare del quarto posto con il tempo di 7?60.