Atletica Jacobs rinuncia alla gara di Miami | Fermato da un piccolo stop Dritto agli accertamenti

Non ci sarà il debutto stagionale nei 200 metri e 4×100 per Marcellin pista, a. Il velocista tricolore, oro europeo a Roma, scrive un messaggio ai tifosi sulla sua pagina Instagram: “Ero pronto e carico per correre a– scrive, come riporta fidal.it – 4×100 con i miei compagni di squadra di Jacksonville e poi i 200. Un primo assaggio di outdoor, non vedevo l’ora. E invece. Guardate cos’è successo.da unche mi tiene lontano dai blocchi. Nulla di grave, ma niente”.Ha poi proseguito: “Io però non mollo. So cosa voglio, so cosa amo, e so che emozioni voglio darvi”.Tutto rimandato allora per colpa di un fastidio muscolare avvertito durante gli allenamenti. I prossimi appuntamenti saranno in Diamond League: nei 100 metri, a Xiamen (26 aprile) e a Keqiao (3 maggio).