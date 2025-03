Oasport.it - Atletica, Dosso argento ai Mondiali Indoor. Simonelli vicino al podio, Duplantis niente record, ok Ingebrigtsen

Leggi su Oasport.it

Al Cube di Nanchino (Cina) è andata in scena la seconda giornata dei2025 di. L’Italia ha festeggiato la medaglia d’conquistata da Zaynabsui 60 metri, anche se resta un pizzico di amarezza perché l’azzurra aveva tutte le carte in regola per fare suonare l’Inno di Mameli. Lorenzoha accarezzato ilsui 60 ostacoli, chiudendo in quarta posizione a cinque centesimi dal. Lo svedese Armandera l’uomo più atteso in terra asiatica, ma non ha attaccato il suodel mondo di salto con l’asta.RISULTATIOGGI60 METRI (FEMMINILE) – Zaynabha conquistato la medaglia d’: il risultato è eccellente (meglio del bronzo di dodici mesi fa), ma resta un po’ di amaro in bocca perché la fresca Campionessa d’Europa era la grande favorita della vigilia e aveva dimostrato uno stato di forma eccellente nei turni preliminari.