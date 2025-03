Sport.quotidiano.net - Atalanta, anche il Barcellona si sta muovendo per avere Ademola Lookman in estate

Leggi su Sport.quotidiano.net

Non ci sono solo le sirene inglesi a cantare perOlajede. Secondo il quotidiano iberico El Mundo Deportivo si starebbeilperil pallone d’oro africano nel suo fronte offensivo la prossima stagione. Operazione che avrebbe un costo intorno ai 40 milioni. L’anglo nigeriano classe 1997, i 28 anni da compiere a ottobre, andrà in scadenza di contratto tra un anno e mezzo, nel giugno 2026: possibile che insia lui l’unico big nerazzurro a lasciare Bergamo. Persi era già mosso la scorsail Paris St Germain, ad agosto, ma l’, impegnata in quei giorni a cedere Koopmeiners alla Juventus, aveva respinto la trattativa. Da mesi sulle tracce di ‘Mola’ c’è il Liverpool, che lo vorrebbe sia per affiancarlo a Salah sia per metterlo al posto dell’egiziano, a sua volta tentato dalle offerte faraoniche dell’Arabia e dal Paris St Germain.