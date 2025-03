Tvzap.it - Astronauti bloccati nello spazio: perché dopo 9 mesi sembrano molto più vecchi

Leggi su Tvzap.it

Barry Wilmore e Sunita Williams sono i duedella NASA, che sono rimastisulla Stazione Spaziale Internazionale per 9. La missione sarebbe dovuta durare solo una settimana, ma, a causa di problemi tecnici, i due hanno vissuto per. Quando sono rientrati era evidente il cambiamento fisico dei due, che sono parsi inati. Per quale motivo? (Continuale foto)Leggi anche: Papa Francesco, finalmente una buona notizia: cosa succedeLeggi anche: Samuele Bersani: “Ecco come ho scoperto il tumore”, le condizioni di salute del cantautoreCosa succede al corpo umano, la forza di gravità agisce in modo diverso. Esiste una microgravità, ossia una forza ridotta, ed è questo che consente aglidi fluttuare all’interno di un veicolo spaziale o all’esterno durante le passeggiate spaziali.