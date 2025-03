Dayitalianews.com - Astronauti bloccati nello spazio: ecco quanto hanno guadagnato. Le parole di Trump

La notizia ha fatto scalpore sino ad arrivare alla Casa Bianca. Sarebbero dovuti restare in orbita solo otto giorni ma, il viaggio si è trasformato in un’odissea di ben 286 giorni trascorsi sulla Stazione Spaziale Internazionale. GliSuni Williams e Butch Wilmore sono rientrati sulla Terra dopo un periodo imprevisto, accumulando un ‘rimborso spese’ davvero scandaloso.Cinque dollari al giorno, a tanto ammonta la cifra per gli straordinari della loro permanenza in orbita. La cifra, che corrisponde a un totale di 1.430 dollari per i giorni extra trascorsi, ha suscitato non poche polemiche, arrivate persino al presidente. LediIl presidente americano, alle domande dei giornalisti ha risposto: “Se necessario, pagherò di tasca mia”.