Ilfattoquotidiano.it - Assemblea infuocata della società di Chiara Ferragni e dito puntato contro il bilancio: “Carenza di documenti”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Solo 10 giorni fa, si era parlato del via libera dell’soci all’aumento di capitale di Fenice, latitolare dei marchi di. Adesso la situazione si complica, quantomeno sull’aspetto dei rapporti tra i soci. Che il clima fosse teso, lo si era già intuito, basti considerare che l’aumento del capitale (divenuto ormai necessario) è passato, con i termini proposti dall’amministratore unico Claudio Calabi, con il voto favorevole di Sisterhood (di, azionista al 32% di Fenice) e di Alchimia (di Paolo Barletta, con il 40% di Fenice). Un’iniezione di 6.4 milioni di euro per tentare il rilancio. Pasquale Morgese, imprenre pugliese del settore delle calzature che detiene il 27,5% delle quote di Fenice, non ha votato a favore.Anzi, lui avrebbe espresso fin da subito le sue perplessità circa “la mancanza effettiva di continuità aziendale”.