Game-experience.it - Assassin’s Creed Shadows non è storicamente accurato? Non si tratta di un documentario, precisa Ubisoft

ha recentemente risposto alle polemiche sulla presunta mancanza di accuratezza storica in. Il cinematic director del gioco, David Nibbelin, ha ribadito che il titolo non è une non ha l’obiettivo di raccontare la storia del Giappone feudale in modo realistico, bensì di reinterpretarla con libertà creativa. Lo sviluppatore ha ricordato che la saga diha sempre mescolato eventi storici con narrazioni fittizie, e questo capitolo non fa eccezione.Secondo Nibbelin (grazie a GamesRadar),non vuole presentare una visione “clinica” o stereotipata del Giappone, ma piuttosto far vivere al giocatore un’esperienza unica all’interno di un’ambientazione storica reinterpretata. Alcuni elementi moderni sono stati volutamente inseriti per rendere la narrazione più coinvolgente.