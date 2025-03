Gamerbrain.net - Assassin’s Creed Shadows: Guida per lo sblocco degli Abiti di Naoe

Uno dei simboli più riconoscibili dell’universo diè senza dubbio l’elegante tenuta bianca bordata di rosso. In, questo richiamo alla tradizione si intreccia con la storia personale di, la co-protagonista, e può essere ottenuto solo dopo aver compiuto determinate azioni durante la campagna. Vediamo come sbloccare entrambi gliesclusivi: quello da Apprendista Assassina e quello da Maestra Assassina.Forse potrebbe interessarti anche laalla Modalità Foto ed Esplorazione liberaCome ottenere l’Abito da Apprendista AssassinaIl primo abito, di rarità Epica, è legato al percorso di crescita die alle sue origini. Non lo troverai esplorando casualmente il mondo, ma seguendo una serie di missioni narrative specifiche. Ecco i passaggi da seguire:Completa quattro missioni Kiji-Kuri, disponibili nella bachecaincarichi.