Asllani suona la carica | L’Inter è una squadra forte con un grandissimo passato ma anche un grandissimo presente! Dobbiamo provare a vincere tutto

di RedazioneIl centrocampista del, Kristjan, ha voluto dire la sua sugli obiettivi stagionali delladi Simone InzaghiIntervistato da Sport Mediaset dopo la sconfitta rimediata con la sua Albania contro l’Inghilterra, il centrocampista del, Kristjanha parlato degli obiettivi stagionali delladi Simone Inzaghi. I nerazzurri sono infatti ancora in corsa per lo scudetto, maper la Champions League (con i quarti di finale che saranno contro il Bayern Monaco) e per la Coppa Italia (con la semifinale contro il Milan).SUGLI OBIETTIVI STAGIONALI – «è una, ha una storia, une un. Quindi è giusto che, essendo in corsa in tutte le competizioni, devea vincerle tutte».FUTURO? – «Quando sono venuto qua l’ho fatto perché mi vedevo per tanti anni in nerazzurro e spero ancora di stare tanti anni in nerazzurro.